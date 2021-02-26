По словам Орбана, этот вопрос зависит от темпа распространения коронавируса.

Орбан добавил, что все венгры, зарегистрировавшиеся на прививку от COVID-19, получат по меньшей мере одну дозу вакцины к началу апреля. Их число оценивается от 2,5 до 2,6 млн. Сам он собирается сделать прививку в начале следующей неделе препаратом китайской компании Sinopharm.

Ранее власти Венгрии продлили частичный локдаун до 15 марта. Все средние школы в стране закрыты с 11 ноября, а рестораны работают только на вынос.

С начала пандемии в Венгрии заразились коронавирусом более 414 тыс. человек, более 14 тыс. умерли. В четверг в стране выявили максимальное число заражений в этом году — 4385. Вакцину получили около полумиллиона жителей страны.