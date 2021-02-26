Предложение оформлено в виде проекта федерального закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила (газета ссылается на копию этих документов) и 11 февраля направлено президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

При пересадке пассажира на другой рейс авиакомпания будет обязана выплатить ему компенсацию, отмечает издание, но не во всех случаях. Например, если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло пассажиру за две недели до вылета, компенсация не выплачивается. Максимальный размер выплаты составит 30 тыс. руб.

Использование новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на 2%, говорится в пояснительной записке к проекту.

Опрошенные газетой эксперты считают, что предложение "Аэрофлота" — по сути, завуалированная легализация овербукинга, когда компания продает билетов больше, чем кресел в салоне.

По словам Тасуна, рассмотрение инициативы отложено до конца февраля — для сбора мнений всех авиакомпаний.

При этом в "Аэрофлоте" заявили, что уже отказались от нее. "В настоящий момент в актуальной повестке такая инициатива не рассматривается, — сказал газете представитель авиакомпании Михаил Демин. — Она прорабатывалась в период пандемии как одна из инициатив по приданию пассажирам большей уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений". Представитель Минтранса сказал, что предложение не будет рассматриваться "до полноценного восстановления авиасообщения".