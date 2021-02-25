Ранее власти Турции планировали отменить справки на ковид для пассажиров 1 марта.

«Авиакомпания Turkish Airlines разослала своим партнёрам письмо, из которого следует, что министерство здравоохранения Турции продлило требование о наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид для пассажиров старше 6 лет, прибывающих в Турцию, до 31 марта»,-рассказала она.

Как отметила Ломидзе, теперь тест на выявление коронавируса необходимо сдавать не ранее, чем за 72 часа до планируемого вылета, а не прибытия в страну, как было до этого.

«Как и прежде, справка не потребуется транзитным и трансферным пассажирам из России, которые следуют через Турцию в третьи страны. В письме Turkish Airlines говорится, что предъявление справки возможно как в бумажном, так и в электронном виде (на экране смартфона или планшета)», — уточнила она.

Между тем, как сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в туркомпаниях, соответствующего указа на сайте министерства пока нет, а письмо от Turkish Airlines они не получали.

Турция ввела требование о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением «британского штамма» коронавируса. Документ требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не допускается на борт.