«Восстановление международного туризма и свободного перемещения путешественников между странами – это основа туристической деятельности, поэтому так важно принять меры по заключению двусторонних соглашений для создания «зеленых туристических коридоров» с рядом ключевых въездных рынков Болгарии, в частности, с Израилем, Россией, Грецией, Польшей, Турцией, Украиной, Молдавией, Чехией, Словакией, Германией и Великобританией», — цитирует пресс-служба вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияну Николову.

Она добавила, что за последние недели ситуация в туризме значительно улучшилась. Так, с 1 декабря 2020 года по середину февраля 2021 года в гостиницах Болгарии останавливались более 550 тыс. туристов. По словам Николовой, большинство из них, безусловно, граждане страны (480 тыс.), еще 70 тыс. – это гости из Румынии, Турции, Украины, Германии и Сербии.

Как отметила Николова, въездной туристический поток этим летом будет сопоставим с показателями 2020 года. Кроме того, старт сезона будет осложнен из-за низкой глубины бронирования, малых объемов авиаперевозки и медленной кампании вакцинации в других странах Европы.

Как сообщают болгарские СМИ, запустить летний сезон предполагается в конце мая, если ситуация с ковидом не ухудшится. Ставка делается, в первую очередь, на местных жителей, которые ранее летом ездили на отдых за рубеж. Что касается иностранных гостей, то они будут отдавать предпочтение небольшим курортам, а размещение выбирать в гостевых домах, а не в больших гостиницах. «Наши аэропорты на Черном море и аэропорт Софии готовы к приему туристов и приняли ряд мер для борьбы с COVID-19», — заявила Николова на заседании Консультативного совета по туризму.

Также она отметила необходимость вакцинации для всех граждан, занятых в сфере туризма. Они должны привиться до начала летнего сезона.