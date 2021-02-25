"Коты живут в наших музеях и организациях хорошо. Сотрудники их любят, и они любят сотрудников. (...) Для упрочения этого положения и распространения нашего положительного опыта мы хотели бы объявить о создании союза музейных котов", — сообщила пресс-секретарь котов Эрмитажа Мария Халтунен журналистам в четверг.

По ее словам, деятельность Союза будет направлена на защиту прав животных, проживающих в учреждениях культуры, а также сотрудников, которые ими занимаются. Также в организации можно будет получить консультацию по поводу содержания питомцев в музеях и узаконивания их положения.

Халтунен уточнила, что на первых порах Союз будет существовать в виртуальном формате. О начале работы организации будет объявлено на Дне эрмитажных котов мае.

Кроме того, пресс-секретарь сообщила, что деньги из наследства французского мецената коты Эрмитажа получат к концу весны.

"Наши юристы сказали, что к концу весны деньги уже точно будут получены", — сказала Халтунен.

Она уточнила, что котам завещано около 3 тысяч евро. Чтобы получить эту сумму, нужно заплатить соответствующие налоги во Франции и оплатить услуги нотариальной конторы.

Окончательное решение об использовании денег еще не принято, но в Эрмитаже придерживаются ранее озвученных планов о ремонте подвальных помещений, где живут коты. В одном из помещений может появиться памятная табличка в честь умершего благодетеля.

В декабре директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что меценат из Франции завещал небольшую сумму котам музея. Обитатели Эрмитажа, которых в настоящий момент около 50, нередко получают подарки. У животных есть постоянные спонсоры, а посетители музея приносят им корм или лежаки.