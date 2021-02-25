"Мы видим, что последние три недели у нас идет снижение уровня заболеваемости, в связи с этим было принято решение снять ряд ограничений. В первую очередь, со 2 марта разрешается конгрессно-выставочная деятельность. С 10 марта снимаются все ограничения на работу гостиниц, аквапарков, они будут работать в полном объеме", — сказал Бурков.

При этом он отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе пока не позволяет отменить масочный режим и ограничения для людей старше 65 лет, которые сохранятся до 1 апреля.

На оперштабе также было принято решение о сокращении ковидного коечного фонда. Глава региона отметил, что в связи с тем, что сейчас в стационарах, где оказывается помощь пациентам с COVID-19, стабильно сохраняется от 30 до 39 % свободных коек, в регионе появилась возможность реорганизовать и вернуть для оказания плановой помощи 291 место в роддомах №4 и №5, а также горбольнице №7.

Еще одно решение касается работы омских перевозчиков.

"Ключевое решение было принято по транспорту. Вы знаете, что у нас в период ковида некоторые частные транспортные компании стали менять маршруты, стали отменять какие-то остановки в том или ином населенном пункте. Сегодня было принято решение, что вне зависимости от формы собственности все транспортные компании могут менять маршруты или отменять их только по согласованию с отраслевым ведомством", — подчеркнул Бурков.

По данным регионального Минздрава, с начала пандемии в Омской области зарегистрировано 40 640 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки этот диагноз был поставлен 101 пациенту, 83 из которых направлены на амбулаторное лечение. Скончались за сутки пять человек. Всего от коронавируса умерло 1 206 жителей региона.