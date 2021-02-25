Полеты запланированы из аэропорта Шереметьево. Они будут выполняться на Superjet 100.

В Архангельск самолеты будут летать три раза в день. Рейсы в Тюмень запланированы четыре раза в день.

"Открытие рейсов в Архангельск и Тюмень соответствует стратегической цели авиакомпании, направленной на улучшение транспортной доступности регионов и повышение мобильности населения", — говорится в сообщении.

"Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. В 2020 году перевезла 5,7 млн пассажиров (снижение на 51% к уровню 2019 года) и четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.