"Мы видим устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще такое достаточно приличное, около 500-600 человек кладутся в больницы каждый день. Но тем не менее еще недавно их было 1 700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", — сказал Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

В частности, из-за улучшения эпидемиологической обстановки могут быть сняты ограничения на проведение городских фестивалей.