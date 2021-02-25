"В настоящее время контракт на полеты с авиакомпанией "Руслайн" в этот курортный город (Анапу — ИФ) находится в стадии заключения", — говорится в сообщении.

Этот маршрут станет шестым по счету из Тамбова. В настоящее время отсюда осуществляются полеты в Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

Кроме того сообщается, что в текущем году тамбовский аэропорт намерен возобновить авиасообщение с Москвой, которое было прервано из-за отсутствия светосигнального оборудования на взлетной полосе, что затрудняло осуществление рейсов в темное время суток и в сложных метеорологических условиях. Новое светосигнальное оборудование установят в текущем году.

"В декабре 2020 года между аэропортом "Тамбов" и Госкорпорацией по организации воздушного движения в РФ заключено агентское соглашение на сумму почти 83 млн рублей на оказание услуг по установке светосигнального оборудования. Сейчас проводится процедура закупок. Во втором полугодии работы будут выполнены, и полеты в Москву возобновятся по удобному для тамбовчан графику: утром — туда, вечером — обратно", — приводятся в сообщении слова начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберта Чурилова.