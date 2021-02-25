Пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 147 тыс. человек (-67%), перевозки за пределы стран Содружества были на уровне 404 тыс. человек (-87%).

Внутренний пассажиропоток в прошлом месяце сократился на 5%, до 5 млн человек.

Всего российские авиакомпании перевезли в январе 5,5 млн пассажиров (-38%), что соответствует оперативным данным Росавиации, опубликованным ранее в феврале. Больше всех обслужила авиакомпания S7, которая перевезла 1,2 млн человек (-13%). На втором месте — "Аэрофлот" (1,04 млн человек, -60%), на третьем — "Победа" (928 тыс. человек, +0,5%), на четвертом — "Уральские авиалинии" (407 тыс. человек, -41%), на пятом — "Россия" (391 тыс. человек, -31%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в январе упал на 53%, до 11,2 млрд пассажиро-километров. Занятость пассажирских кресел сократилась на 2,7 процентных пункта, до 76,1%.

Как сообщалось, в декабре авиакомпании перевезли более 5 млн пассажиров (-42% год к году), их пассажирооборот составил 10,3 млрд пассажиро-километров (-56%), занятость кресел — 72,4% (-6,7 п.п.).