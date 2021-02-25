«В четверг лидеры стран Евросоюза обсуждают вопрос сертификатов для вакцинированных граждан ЕС. В первую очередь, эта проблема касается стран юга Европы, которые сильно зависят от туризма. Закрытие границ между странами ЕС из-за пандемии коронавируса ослабило их экономику, поэтому так необходимо запустить летний туристический сезон в этом году», — пишет издание.

Как отмечает агентство, распространение вакцин против коронавируса набирает обороты в Европе, и такие страны, как Греция и Испания, настаивают на введении сертификатов для привитых граждан, чтобы позволить им путешествовать. В свою очередь, Франция и Германия считают, что это решение создаст дискриминационные условия по отношению к тем, кто еще не готов или вовсе не хочет прививаться.

«Франция, где анти-вакцинные настроения особенно сильны, и где правительство пообещало не делать прививку обязательной для всех, считает идею с сертификатами «преждевременной». По мнению властей, нужно проработать детали – цифровой формат, страны, где документ будет приниматься и так далее», — приводит Reuters слова одного из официальных представителей республики.

Как сообщает агентство, путешествия с сертификатами вызывают вопросы еще и потому, что нет указаний от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу эффективности вакцины. «Действительно ли люди, сделавшие двухэтапную прививку, обезопасились от коронавируса? Или, например, они сами болеть не будут, но по-прежнему смогут заражать других людей. Также не понятно, что делать с теми, кто перенес коронавирус: нужно ли выдавать сертификаты этим гражданам», — отмечает издание.

Между тем, как отмечает Reuters, времени для запуска туризма в странах юга Европы становится все меньше, а гостиничный сектор должен понимать, к чему готовиться в ближайшие месяцы. Несмотря на то, что все члены ЕС хотят принять решение по вопросу паспортов вакцинации вместе, некоторые страны могут решить его самостоятельно, чтобы поднять экономику.