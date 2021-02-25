"С 5 по 8 марта компания планирует назначить 60 дополнительных поездов, которые будут курсировать из Москвы в Санкт-Петербург, Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Курск, Чебоксары и другие города", — говорится в сообщении.

По данным РЖД, в праздничные дни февраля было назначено 54 дополнительных поезда, также увеличивалась составность ряда поездов. С 20 по 23 февраля поездами дальнего следования РЖД перевезли более 895 тыс. пассажиров, из них более 59 тыс. человек — высокоскоростными поездами "Сапсан".

Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались поездки между Москвой и Нижним Новгородом (41,6 тыс. пассажиров), а также между Москвой и Санкт-Петербургом (88,7 тыс. пассажиров). Высокий спрос также наблюдался на направлениях из Москвы в Белгород, Брянск, Адлер и Казань.

Ранее сообщалось, что АО "ФПК" (пассажирская "дочка" РЖД") в период февральских и мартовских праздничных дней планирует назначить порядка 100 дополнительных рейсов на наиболее востребованных направлениях.