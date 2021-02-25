"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", — сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами в четверг.

При этом, по его словам, "необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений".

Министр сообщил, что в настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тысяч.

Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет — "именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию", сказал Мурашко.

"В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка — это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой. В случае заболевания COVID-19 лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации", — отметил он.

После выписки из стационара лица старше 60 лет, а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, например, болезнями сердца и сосудов, должны приглашаться на прием к врачу для корректировки терапии, сказал министр.