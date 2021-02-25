Как сообщил концерн, на финансовые результаты сильно повлияли связанные с пандемией COVID-19 ограничения, закрытие государственных границ и введение в странах чрезвычайного положения.

Консолидированная выручка Tallink за прошлый год составила 442,9 млн евро, что на 53% меньше по сравнению с 2019 годом. Прибыль до вычета затрат и амортизации (EBITDA) упала до 8 млн евро с 171,1 млн евро годом ранее.

"Итоги финансового года не стали неожиданностью с учетом того, что в 2020 году, когда бушевал глобальный кризис, число пассажиров компании сократилось по сравнению с 2019 годом на 62%, число перевезенных единиц грузов — на 5,2%, а число рейсов — на 20%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за продолжавшихся почти весь год в разном объеме ограничений передвижения была прекращена работа ряда регулярных линий, таких как Таллин-Стокгольм, Хельсинки-Стокгольм и Рига-Стокгольм, а гостиницы и рестораны концерна были закрыты на более или менее долгие периоды.

В прошлом году Tallink инвестировал в развитие 100,1 млн евро. Значительная часть инвестиций была направлена в расширение флота, в том числе был произведен аванс по проекту строительства нового судна MyStar, работающего на сжиженном природном газе (LNG). Кроме того, средства были направлены на проекты энергоэффективности и сокращения выбросов. "Концерн также увеличил возможность грузоперевозок за счет покупки дополнительного судна Sailor", -отмечается в сообщении.

Чтобы обеспечить выполнение инвестиционных обязательств и дальнейшую деятельность, руководство вело переговоры с финансовыми учреждениями, и к концу года концерн обеспечил буфер ликвидности на сумму 147,1 млн евро. В качестве одного из шагов по обеспечению ликвидности в 2020 году стал отказ от выплаты дивидендов акционерам. Правление предложит не начислять их и в 2021 году.

В связи с заметным снижением объемов бизнеса и критической необходимостью привести расходы в соответствие с доходами концерн был вынужден провести ряд связанных с персоналом мероприятий, в числе которых вынужденный отпуск, временные сокращения рабочего времени и зарплат, сокращение штата. По итогам число работников за год снизилось в 1,7 раза — с 7,24 тыс. до около 4,24 тыс. человек.

"Мы заплатили высокую цену за положение, в котором находимся сегодня, и этой ценой стала потеря более трети наших сотрудников. Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь сможем снова привлечь хотя бы некоторых из них к нашей будущей деятельности. Благодаря поддержке, которую мы получили, огромным усилиям нашей команды, по крайней мере, в тех областях бизнеса, которые мы смогли продвинуть, таких как электронная коммерция, а также благодаря действиям при запуске временных маршрутов и специальных круизов, нам удалось сохранить бизнес, который мы сможем перезапустить", — приводит пресс-служба комментарий генерального директора Tallink Grupp Пааво Ныгене.

AS Tallink Grupp — один из ведущих поставщиков услуг по перевозке пассажиров и грузов в северной части региона Балтийского моря. Компания владеет 15 судами и управляет несколькими паромными маршрутами (бренды Tallink и Silja Line).