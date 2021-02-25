В коммуне Майрхофен, в которой проживают около 4 тыс. жителей, по состоянию на среду было зафиксировано 42 активных случая заболевания коронавирусом, большая часть из которых представляет вариант, впервые выявленный в ЮАР.

Тирольские региональные власти приняли решение на неделю ограничить въезд и выезд из коммуны. Покинуть территорию населенного пункта можно только при отрицательном тесте на коронавирус: тест следует сделать не более чем за 72 часа до выезда.

В дальнейшем всех жителей населенного пункта планируют проверить на коронавирус.

В Майрхофене закрыты школы, детские сады, магазины, занимающиеся продажей товаров не первой необходимости, а также церкви.

В целом в Австрии в последние дни начала расти заболеваемость коронавирусом. Власти страны 8 февраля смягчили ограничительные меры.

В отличие от других европейских стран, в Австрии горнолыжным курортам было разрешено работать, но при условии соблюдения некоторых ограничений и мер безопасности.