С 1 марта "Ласточка" для удовлетворения спроса будет курсировать по обычному расписанию (четыре поезда ежедневно). В расписании восстанавливаются электропоезда N804 и N805, которые ранее были отменены из-за малой востребованности у населения в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В феврале 2021 года "Ласточка" курсирует по усеченному графику (два состава в сутки): утром, поезд N803, по маршруту Петрозаводск-Петербург, а вечером, поезд N806, в обратном направлении.

На своем маршруте поезда будут делать остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь.