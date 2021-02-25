По версии следствия, 12 января 2021 года мужчина за деньги вез на внедорожнике туристов по льду Байкала в направлении мыса Уюга. При следовании по несанкционированной переправе в 50 м от берега автомобиль провалился под лед. Оказавшим в воде пассажирам и водителю удалось выбраться.

"В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в провалившемся автомобиле Toyota Land Cruiser находились туристы — семья из пяти человек, приехавшая отдыхать на Байкал из Орла. Хозяин гостевого дома, где они остановились, предложил экскурсию по льду озера.

После происшествия медпомощь потребовалась одной пассажирке, от госпитализации она отказалась.