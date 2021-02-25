Как сообщили "Интерфаксу" одновременно несколько источников в российских авиакомпаниях, перевозчики проинформированы Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) о планах по запуску инициативы Travel pass.

"Мы знаем об этой инициативе, пока никаких обязательств в связи с ней российские перевозчики на себя не взяли, однако мы внимательно следим за развитием инициативы и изучаем ее", — сказал источник в одной из авиакомпаний.

Источник в другой авиакомпании сообщил "Интерфаксу", что даже в случае массового внедрения Travel pass не станет обязательным.

"Речь идет о добровольном механизме, который позволит упростить жизнь пассажирам в новой коронавирусной реальности, где мы все оказались. То есть обладателю такого документа — он будет, скорее всего, в виде QR-кода или приложения — не придется возить с собой всюду результаты тестов, сертификаты о прививках, которые чаще всего не унифицированы и вовсе не переведены на иностранные языки, проводить время в карантине. Все данные будут "зашиты" в этот pass", — сказал он

"Тем же, кто не захочет пользоваться таким сервисом, скорее всего, придется собирать пакет разных документов по запросу страны назначения перед каждым полетом", — отметил собеседник агентства.

При этом источники утверждают, что для российского авиарынка эта инициатива пока остается неактуальной.

"До того, как будет реализовано международное признание вакцин, в том числе российской, для россиян этот механизм вряд ли будет работать. Никаких поручений о внедрении этого механизма нет пока и от федеральных органов исполнительной власти", — сказал источник.

Ранее IATA заявила, что уже к концу марта могла бы запустить цифровые COVID-19 Travel pass на платформах iOS и Android.