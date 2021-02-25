Исполнительным директором фонда утвержден директор института географии Алтайского госуниверситета Александр Дунец.

Как уточнили "Интерфаксу" в компании "Курорт Белокуриха", новая организация займется реализацией проекта по создание палеопарка у природного и археологического памятника Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края. Фонд будет поддерживать проекты по развитию познавательного туризма, а также предоставлять гранты ученым на эти цели.

"Аккумулировать и распределять средства призван одноименный общественный фонд, первое заседание которого состоится 26 февраля", — отметили представитель АО.

Денисова пещера расположена в долине реки Ануй, является популярным местом у туристов, приезжающих на Алтай. В 2008 году в пещере была обнаружена окаменевшая фаланга пальца девочки. Ученые определили, что это неизвестный до этого подвид древних людей, который получил название "денисовцы".

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир", рестораны, кафе и др. Компания также является якорным инвестором крупного туристического проекта "Белокуриха Горная" (ранее — "Белокуриха-2").