"Более 2,6 млн иностранных граждан получило медпомощь в РФ в прошлом году", — сказал Салагай на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что из общего числа получивших медпомощь более 33% граждан Узбекистана, за ними следуют граждане Азербайджана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

Из граждан европейских стран, которые получали медицинские услуги в России, наибольшее число составляют украинцы, за ними следуют граждане Армении, Молдавии и Белоруссии.

"Наиболее популярные профили оказания медпомощи — это профосмотр — так называемый чек ап — и акушерство и гинекология, примерно по 11-10%. Следом идут стоматология, травматология, ортопедия, офтальмология примерно по 3%. Наиболее прибыльной для медорганизаций является помощь по профилю акушерство и гинекология, более 22% (прибыли, принесенной иностранцами, приходится на этот вид услуг — ИФ)", — уточнил Салагай.

Как сообщал Салагай ранее, в первом полугодии 2019 года порядка 530 тыс. иностранцев получили медпомощь в РФ, что принесло клиникам $230 млн. В 2018 году медпомощь получили 300 тыс. иностранцев, в 2017 — порядка 120 тыс.