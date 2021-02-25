«У нас в стране скоро начнет работать национальный проект по туризму, главной задачей которого станет строительство инфраструктуры. Также работают другие меры поддержки. Ждем запуска третьей программы кэшбека от Ростуризма. Турбизнес и объекты готовы работать, и готовность, я считаю, превышает ожидания туристов. Вся отрасль на низком старте в плане отмены ограничений на перемещения по регионам. И в ближайшем будущем можно ожидать уже какое-то очень активное движение», — сказал он, выступая на онлайн пресс-конференции.

По словам Игнатьева, запуск внутреннего туризма в прошлом году прошел успешно. «Много туристов отдыхали в Краснодарском крае, были запущены первые чартеры по территории страны от туроператоров, которые прежде традиционно занимались выездным туризмом – Байкал, Калининград, Хакасия. Мы прогнозируем развитие внутреннего туризма и активное увеличение турпотока внутри страны и в этом году», — пояснил он.

Что касается выездного туризма, то Игнатьев отметил, что о массовом туризме говорить все еще преждевременно, поскольку до пандемии в регионах были большие объемы чартерной перевозки, а сейчас речь идет по паре-тройке рейсов в неделю, и не изо всех крупных городов страны.

«Например, ранее было 10 чартерных рейсов в Турцию в день из Екатеринбурга. На такие объемы мы, наверное, уже не выйдем в этом году. Они будут меньше в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой», — заключил он.