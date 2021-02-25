Однозначно желали бы отправиться в такой тур 17% сограждан или каждый шестой. Каждый четвёртый (24%) склоняется к тому, что предпринял бы подобный вояж с большим удовольствием.

Исследование показывает, что желающих съездить в Арктику среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин — 45% и 37% респондентов соответственно.

Социологи отмечают, что 2% участников опроса уже путешествовали в Арктику.

В свою очередь, более половины россиян (55%) не испытывают желания отправиться в путешествие в Арктический регион.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 21 февраля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.