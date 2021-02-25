На онлайн-пресс-конференции в четверг он рассказал, что в рамках программы сотрудничества РСТ и Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) провели исследование, в ходе которого были собраны мнения ведущих профессионалов отрасли о том, как будет развиваться туризм в ближайшие годы.

«По результатам этого исследования мы увидели несколько новых трендов. Первый – это то, что путешествия должны быть более индивидуализированными с учетом интересов каждого клиента. Этот тренд мы уже сейчас видим. Такие виды туризма как приключенческий, гастрономический, медицинский получают новый импульс развития. Автотуризм активно развивается в России и других странах. Например, в Китае туристы сажают в личный транспорт гида и путешествуют на достаточно большие расстояния», — сообщил эксперт.

Второй тренд касается организованного туризма. По словам Игнатьева, благодаря пандемии бизнес туроператоров и турагентств получил новый шанс, они вновь будут востребованы клиентами.

«Это происходит потому, что в условиях нестабильности организованные туристы, которые путешествуют в рамках турпакетов, становятся более защищенным. Мы помним, как в прошлом году государство вывозило российских туристов из других стран с марта до сентября. А турбизнес организованно вывез всех своих туристов в течение трех недель после закрытия границ. Это говорит о том, что профессионалам туротрасли было проще, и в условиях нестабильности туроператоры и турагенты будут более востребованы», — добавил Игнатьев.

Третий тренд – повышение требований к безопасности путешествий, в том числе с точки зрения медицины. Как отметил эксперт, беспокойство туристов на эту тему видно уже сейчас в путешествиях по России, приобретенных в рамках программы кешбэка.

«Четвертый тренд, который мы уже видим – уменьшение глубины продаж. Раньше средняя глубина составляла 2-3 месяца. Горнолыжники приезжали с отдыха в Куршевеле и бронировали тур на следующий год, платили депозит. Сейчас средняя глубина продаж – 2-3 недели максимум. Это в корне меняет технологии работы турбизнеса», — рассказал глава РСТ.

Пятый тренд, по его словам, — рост внимания к подготовке кадров для туризма. «Люди играют основную роль играют во впечатлениях, которые получают путешественники от поездок. Поэтому от того, как будут работать персонал гостиниц, гиды, транспортники зависит удовольствие от поездки. Подготовка кадров, обучение этих людей становятся наиболее актуальной задачей для отрасли», — сказала эксперт.

Игнатьев напомнил, что, по данным Всемирной туристской организации ООН, 2020 год оказался худшим годом для туризма за долгое время. Число международных прибытий снизилось на миллиард или 74%, доходы отрасли упали на $1,3 млрд, исчезли до 120 млн рабочих мест. В то же время, по его словам, кризис может привести к переформатированию отрасли и широкомасштабному внедрению в нее цифровых инноваций.