Согласно подписанному губернатором региона Николаем Любимовым распоряжению, работа ресторанов, кафе и баров продлена до 1:00 — ранее она ограничивалась до 23:00. В более позднее время предприятиям общепита разрешено работать только на "доставку".

Кроме того, кинотеатрам, театрам и циркам разрешено функционировать с заполнением зрительных залов до 50% и при условии соблюдения карантинных мер (ранее 30%). Спортивные мероприятия можно будет проводить с заполняемостью трибун на 30% (ранее 10%).

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 25 февраля в регионе выявлено еще 72 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста за сутки составил 0,3%. Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 24276 человек.