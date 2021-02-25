"Рабочая группа под председательством министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Марии Золотухиной в течение марта сформирует первый в России Свод правил поведения на горнолыжных курортах Краснодарского края, затем документ пройдет утверждение на уровне субъекта федерации", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

В частности, планируется внести изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, закрепив степень ответственности и меру наказания для катающихся вне сертифицированных трасс, тех, кто своими действиями провоцирует несанкционированный сход лавин, а также туристов, находящихся на снежных треках в состоянии алкогольного опьянения.

"В нашей стране пока отсутствуют федеральные нормативные документы, регламентирующие правила поведения на горнолыжных курортах и степень ответственности физлиц за их нарушение. Мы хотим создать этот свод правил для горнолыжных курортов Краснодарского края по примеру правил поведения на воде, которые прописаны в отдельном федеральном законе, и за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в виде штрафов", — приводятся в сообщении слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.

"Сейчас в горнолыжной индустрии действуют только внутренние регламенты самих курортов, которые носят рекомендательный характер. В таких обстоятельствах нашим курортам при реализации спортивных ски-пассов сложнее предоставлять качественную и безопасную услугу, поскольку нет механизмов наказания нарушителей режима катания", — отметил градоначальник.

По его словам, новый свод правил и в будущем — введение административной ответственности позволят также контролировать деятельность так называемых черных инструкторов, которые обучают туристов на склонах, не имея на то соответствующей лицензии.