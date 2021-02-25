"В середине февраля 46-летний гражданин России летел на родину из Украины транзитом через Минск. После прилета в белорусскую столицу мужчина не смог найти свой чемодан и обратился к сотрудникам аэропорта, те — в милицию", — казали в МВД.

Выяснилось, что багаж на сумму 100 тыс. российских рублей забрали два других пассажира, и это было зафиксировано камерами наблюдения. Было возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы выяснили, что чемодан взяли ранее судимые на родине граждане Украины 30 и 35 лет, прилетевшие одним рейсом с владельцем украденного багажа. Они увидели одиноко стоявший у ленты выдачи чемодан и вместе с ним уехали из аэропорта.

"В последующем мужчины переоделись в похищенное и гуляли по Минску. Правда, в тот же день, будучи пьяными, затеяли конфликт с прохожими, за что были задержаны и привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Сейчас украинцы находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) как подозреваемые в хищении.