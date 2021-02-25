Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $165 млн, или $4,02 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $1,171 млрд, или $27,75 на акцию, за аналогичный период 2019 года. Квартальная выручка упала до $1,238 млрд с $3,339 млрд.

Скорректированный убыток Booking составил $0,57 в расчете на акцию по сравнению с прибылью на уровне $23,3 на акцию, полученной по итогам четвёртого квартала 2019 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток в $4,28 на акцию при выручке в $1,2 млрд.

По итогам 2020 года Booking сократила чистую прибыль до $59 млн с $4,865 млрд. Выручка компании уменьшилась до $6,796 млрд с $15,066 млрд. Скорректированная прибыль упала до $4,71 со $102,57 на акцию.

Главный исполнительный директор Booking Гленн Фоджел отметил сохранение трудностей в туристической отрасли в четвертом квартале 2020 года и в январе 2021 года на фоне высокой заболеваемости COVID-19 и восстановления ограничений на поездки во многих странах.

"Однако в последние недели мы начали наблюдать некоторое улучшение тенденций бронирования, за которыми мы продолжаем следить, — добавил он. — Заглядывая вперед, я как никогда уверен в нашем будущем в долгосрочной перспективе и потенциальном уверенном восстановлении спроса на поездки".

Booking не дала прогноз на первый квартал 2021 года.

Акции Booking подорожали на 0,9% на дополнительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 9,7% — до $96,63 млрд.