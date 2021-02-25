Пассажиропоток международных авиалиний упал на 86,1% и составил 23 тыс. 729 человека, однако, количество пассажиров на внутренних воздушных линиях выросло на 5,9% и составило 375 тыс. 221 человека.

Наиболее востребованными направлениями в новосибирском аэропорту в прошлом месяце стали: Уфа (рост на 91,4%), Благовещенск (рост на 56,2%), Воронеж (рост на 50,3%), Братск (рост на 46,6%) и Казань (рост на 38,4%).

Всего за первый месяц 2021 года аэропорт обслужил 2 тыс. 495 самолёто-вылетов (снижение на 4,2%)

Объем обработанных грузов в яваре вырос на 2,4% и составил 2 тыс. 166 тонн.

Аэропорт Новосибирск (Толмачево) — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. Как сообщалось, в 2020 году он обслужил 4,6 млн пассажиров, что на 31,3% меньше, чем в 2019 году. Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами — внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).