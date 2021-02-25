Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что национальный "локдаун" будет введен на три недели, а по истечении этого срока меры будут снимать поэтапно.

"Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", — сказала Марин на пресс-конференции.

В частности, на это время вводится дистанционное обучение в старших классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны.

С начала пандемии в Финляндии выявили свыше 55 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 730 из них имели летальный исход.

С середины февраля в Финляндии увеличивается суточный прирост новых случаев COVID-19, накануне сообщалось о 590 выявленных случаях заражения.