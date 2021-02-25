"Признать Щербакова Сергея Анатольевича виновным по ч. 3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей — ИФ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — зачитал приговор судья Алексей Крайнов.

В качестве дополнительного наказания суд запретил Щербакову в течение двух лет заниматься деятельностью по оказанию гостиничных услуг.

Как сообщает пресс-служба СКР, по данным следствия, Щербаков незаконно переоборудовал подвал многоэтажного жилого дома под мини-отель "Карамель". Ночью 20 января 2020 года из-за прорыва трубы горячего теплоснабжения мини-отель затопило. В результате инцидента погибли пять постояльцев, еще трое получили ожоги.

В феврале текущего года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении замначальника службы эксплуатации одного из подразделений ООО "Пермская сетевая компания" Сергея Агеева, бывшего главного инженера управляющей компании "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова и инспектора одного из районных отделений надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по ч.3 ст.217, ч.3 ст.109, ч.2 ст.118, ч.3 ст.293 УК РФ (нарушение правил промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей; халатность).