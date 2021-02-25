С 25 апреля начнутся полеты в Пулу, с 26 апреля — в Дубровник, сообщил перевозчик.

Кроме того, в апреле S7 планирует расширить полетную программу в Италию. С 20 апреля компания запустит чартеры из Москвы в Катанию, с 7 июня — в Неаполь.

Полеты по всем направлениям будут выполняться раз в неделю. Они будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях.

Так, перелет из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство, напоминает S7. Билеты на рейсы в Москву могут приобрести граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия до 72 часов.

Сейчас европейская чартерная программа S7 включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона, Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен), Австрию (Вена), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники), на Кипр (Ларнака).

Регулярное авиасообщение из РФ в Хорватию и Италию, прерванное прошлой весной из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещено.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.