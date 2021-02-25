В среду премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отмене ряда ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса, а также упрощении въезда с 1 марта на свою территорию гражданам ряда государств, в том числе России. Граждане РФ смогут въезжать в Грузию при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Как напомнила Тюрина, прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановлено с 8 июля 2019 года. С той же даты действует рекомендация МИД и Ростуризма о нежелательности продажи организованных туров в страну.

«Предполагалось, что россияне будут летать в Грузию стыковочными рейсами, но спрос на них оказался невысоким из-за более длительного и дорогого перелета. Сейчас направлений отдыха несопоставимо меньше, но и на этот раз вряд ли россияне полетят в Грузию через третьи страны. Операторы также туры предлагать не будут – рекомендацию воздержаться никто не отменял», — пояснила Тюрина.

По ее словам, отдых в Грузии сейчас может заинтересовать только самостоятельных туристов. «Если говорить о горнолыжниках, то они еще могут успеть к завершению горнолыжного сезона. Но вряд ли это вариант для перелета со стыковкой. Так что ждем возобновления авиасообщения и прямых рейсов», — добавила Тюрина.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июле 2019 года после беспорядков в Тбилиси, спровоцированных оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.