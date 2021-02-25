По данным властей, в июне теплоход «Князь Владимир» отправится в круиз по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи. Теплоход «Мустай Карим» совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы. Судно также выполнит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, Порте Кавказ, Новороссийске и Анапе. Во время плавания теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом.

Как сообщает региональное министерстве курортов, при благоприятной эпидемиологической ситуации в порты Краснодарского края зайдут зарубежные лайнеры. «В планах международных круизов 12 заходов судов в Сочи и два – в Новороссийск. Иностранные лайнеры не заходили в эти города с 2018 года», — отмечается в сообщении.