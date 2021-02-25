"Сотрудники нового информационного центра — опытные экскурсоводы. Они готовы проконсультировать туристов на русском и английском языках. Если понадобится, помогут составить индивидуальный маршрут по Москве, приобрести билеты для посещения культурных площадок и городских достопримечательностей", — приводят в ведомстве слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что центр будет работать с 9:00 до 21:00 без выходных и праздников.

Центр оборудован сенсорной панелью, которая позволит туристам самостоятельно узнать нужную им информацию, а также посмотреть интерактивную карту с авторскими маршрутами.

Также туристы смогут взять здесь с собой карты достопримечательностей Москвы.

В сентябре 2020 года флагманский туристический инфоцентр был открыт в павильоне "Купол" парка "Зарядье".