Как говорится в опубликованном постановлении правительства РФ, в I квартале текущего года республике предоставляются бюджетные ассигнования из резервного фонда на закупку "не менее" трех пассажирских судов в 2021 году.

Как сообщалось, глава Чувашии Олег Николаев осенью прошлого года обсуждал с председателем правительства России Михаилом Мишустиным возможность федерального финансирования расходов по договорам, заключенным с российскими лизинговыми компаниями на приобретение речного транспорта.

Чувашия планирует задействовать "Валдаи" на туристических маршрутах в малые исторические города республики — Козловку и Мариинский Посад. Кроме того власти намерены открыть водный маршрут из Чебоксар до Казани.

Город Мариинский Посад стоит на правом берегу реки Волги между Чебоксарами и Казанью, носит имя императрицы Марии Федоровны, супруги Александра II, и включен в список малых исторических городов России.

Козловка — один из старейших малых городов Чувашии, расположен на правом берегу реки Волга, на стыке трех республик: Чувашии, Марий Эл и Татарстан, в 95 км от Чебоксар.