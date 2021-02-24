В частности, со среды при условии неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований круглосуточную работу возобновляют кафе и рестораны, бильярдные, боулинги, ночные клубы, бары, дискотеки и караоке-клубы без права проведения развлекательных и досуговых мероприятий.

В то же время до 11 марта продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Действие льготных проездных и скидок на проезд для людей в возрасте от 65 лет и старше по-прежнему приостановлено.

Также продлен запрет на проведение публичных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Режим повышенной готовности действует в Тульской области с марта 2020 года.

По данным оперштаба, в регионе на 24 февраля зарегистрировано 32 тыс. 541 случай COVID-19, в том числе 130 — за последние сутки. При этом 30 тыс. 104 человека выздоровели, 1 тыс. 224 — умерли. На лечении находится 1 тыс. 213 человек.