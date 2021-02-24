"В курортном городе Камольи оползень размыл утес, на котором находилось кладбище. В результате происшествия более 200 гробов с человеческими останками оказались в море. Предполагается, что обрушение было вызвано размывом горных пород под местом захоронения. Усугубляли ситуацию и шторма, бушующие в Лигурии в последние годы", — пишет издание.

Как отмечает газета, к месту происшествия были направлены бригады водолазов пожарной части, катера береговой охраны и сами пожарные, а также вертолет пожарной части. Некоторые обломки гробов и человеческие останки море вынесло на каменистый пляж курорта, другие находятся в море. Водолазы ведут работы по их извлечению и доставке в порт Камольи.

По словам советника общественным работам муниципалитета Камольи Тино Ревелло, за этой территорией в течение некоторого времени ведется наблюдение и продолжаются работы по укреплению скалистого обрыва под кладбищем. "Район был оцеплен, потому что в последние дни были слышны странные звуки, после которых произошло обрушение. К счастью, в момент аварии рабочих не было на месте", — сказал он.

Как сообщает Il Giorno, муниципалитет недавно получил $500 тыс. на укрепление пляжа в этом районе.