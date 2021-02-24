Вылет рейса из аэропорта "Шереметьево" в 2:00, прилет в Томск в 10:00. В обратном направлении рейс будет вылетать в 11:05 и прибывать в "Шереметьево" в 11:30.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing 737-800.

На фоне увеличения частоты полетов по маршруту "Аэрофлот" скорректирует время прибытия первого рейса. С 29 марта самолеты будут вылетать из Москвы в Томск на 40 минут позже — в 23:05 с прибытием в Томске в 7:20. Время обратного вылета также будет скорректировано — на полчаса, 8:20 с прибытием в Москву в 8:50.

"Аэрофлот" до пандемии коронавируса традиционно выполнял два регулярных ежедневных рейса из Томска в Москву по утрам. В мае 2020 года на фоне снижения пассажиропотока авиакомпания приостановила полеты более позднего рейса. Его возвращение в расписание неоднократно сдвигалось. Последний раз "Аэрофлот" планировал вернуться к прежней регулярности в октябре, но позже отказался от планов на фоне падения пассажиропотока из-за второй волны COVID-19.

Помимо "Аэрофлота", по маршруту Москва — Томск — Москва ежедневно выполняют по одному регулярному рейсу авиакомпании S7 и "Уральские авиалинии" (до 26 февраля — 4 раза в неделю).