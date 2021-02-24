"С 10 марта все заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Напомним, что сейчас кафе и рестораны могут принимать посетителей до 23:00. Помимо этого, указом разрешается проведение семейных торжеств (свадеб, юбилеев и других развлекательных, зрелищных и корпоративных мероприятий, в том числе банкетов) в любых заведениях общественного питания", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 марта в регионе разрешат загрузку залов и арен на спортивных мероприятиях, а также на матчах профессиональных команд до 75% от числа посадочных мест. До этого максимальная заполняемость трибун составляла 50%.

Аналогичные разрешения установлены и для театров, кинотеатров, концертных залов, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

При этом продлен запрет на работу ночных клубов (дискотек), а также публичных, развлекательных, зрелищных, досуговых и иных массовых мероприятий.

Соответствующие правила установлены указом губернатора.