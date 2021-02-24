"По итогам обсуждения на совещании по межведомственной координации мероприятий и согласованию паспорта нацпроекта в сфере туризма Дмитрий Чернышенко поручил руководителям ФОИВов до 27 февраля в рамках компетенции рассмотреть и согласовать подготовленные предложения по включению мероприятий в нацпроект, а также определить значения показателей и контрольных точек указанных мероприятий, включая объем их финансового обеспечения", — говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа и утверждена "дорожная карта".

"Нацпроект по туризму должен стать управленческим инструментом «оркестровки» мероприятий госпрограмм для комплексного развития туриндустрии и смежных отраслей экономики. И поэтому у нас задача обеспечить синхронизацию усилий всех участников данного процесса", — цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Чернышенко, межведомственное взаимодействие будет способствовать развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, поддержке инвестиционных проектов в рамках создания туристических кластеров, а также стимулированию спроса и продвижению туристических направлений.

Как сообщила во время совещания глава Ростуризма Зарина Догузова, усилия ведомства будут сосредоточены на поэтапном развитии территорий с наибольшим туристическим потенциалом.

"Это позволит взаимоувязать на каждой конкретной территории отраслевые меры поддержки и широкий набор программ, реализуемых другими ведомствами", — цитирует ее выступление пресс-служба Чернышенко.