"Скоро рядом появится музей шоколада, круговая кинопанорама, огромный детский парк аттракционов. Постепенно ВДНХ превращается в такой детский центр развлечений, культуры и отдыха", — сказал Собянин в ходе открытия мультимедийного парка "Союзмультфильм" на ВДНХ.

Мэр города отметил, что мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" является "одним из самых удивительных проектов на ВДНХ". Его разместили в помещениях бывшего павильона "Семена", где провели реконструкцию.

По словам Собянина, Москва становится одним из мировых центров по мультипликации, а кино и анимация — одними из драйверов развития городской креативной индустрии.

В свою очередь глава Минкультуры РФ Ольга Любимова отметила важность того, что "Союзмультпарк" станет пространством для посетителей всех возрастов.

"Для нас очень важно, что это абсолютно новое пространство для всех возрастов(...). Это очень важно для ВДНХ и для "Союзмультфильма", когда приходят самые маленькие дети и с радостью узнают тех героев, которых знаем и любим мы. Здесь можно провести время весело и с пользой, добавить какие-то знания и не только провести выходные, но и в будние дни получить дополнительное образование", — сказала она.

По ее словам, в Москве не хватает для родителей и детей пространств, в которых дети смогут "с толком провести время".

Согласно материалам к мероприятию, на ВДНХ появится тематический парк аттракционов "Парк будущего", где, помимо упомянутых павильона "Союзмультфильма", круговой кинопанорамы, музея шоколада, разместятся театр сказок, колесо обозрения с инфраструктурой, ряд тематических аттракционов, в том числе "Дом страха" и "Школы спасателей".

Ранее председатель правления киностудии Юлиана Слащева объявила о планах открыть к лету 2020 года мультимедийный парк киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ. По ее словам, это будет первый мультимедийный парк, где можно будет погрузиться в атмосферу фильмов киностудии, пообщаться интерактивно с персонажами. Последние три месяца парк работал в тестовом режиме.