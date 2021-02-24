"Мы уже 4 года пытаемся привозить туристов на Дальний Восток. Наземное обслуживание готово полностью, осталось привезти туристов. И у нас предложение. Последние два года Ростуризм выделяет средства, а правительство под это дело финансирует перевозку в рамках комплексного внутреннего турпродукта. На это выделяется порядка 800 млн в год. Нельзя ли попросить Минвостокразвития застолбить из этих средств хотя бы 300 млн конкретно под туры на Дальний Восток", — сказал он, выступая на онлайн-конференции "Дальний Восток – зима открытий".

Как отметил Осауленко, стоимость авиаперевозки на Дальний Восток сейчас слишком высока, поэтому сложно привлекать туристов в регион.

"Если такая возможность будет, тогда туроператоры будут включать в стоимость турпродукта вот этот снижающий коэффициент. И тогда туроператоры смогли бы на собственных самолетах привозить туристов на Камчатку", — пояснил он.

По данным сервисов поиска билетов, стоимость перелета в эконом-классе из Москвы во Владивосток, в Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск начинается туда-обратно от 23,8 тыс. рублей у авиакомпании "Россия" и от 27 тыс. у "Аэрофлота".

По словам заместителя генерального директора TUI Россия Александра Сирченко, если предложение о выделении средств на субсидирование туров на Дальний Восток для туроператоров будет принято, то необходимо будет подробно обсудить и проработать детали и возможные механизмы этого финансирования.

"С учетом того, что сейчас разрабатывается нормативно-правовой акт по субсидированию туроператорских чартеров в регионы России, это предложение можно было бы рассматривать как дополнительный механизм, который можно реализовывать благодаря установлению специальных субсидируемых туроператорских тарифов на регулярную авиаперевозку", — считает Сирченко.

Он добавил, что субсидируемая авиаперевозка позволит поддержать развитие внутреннего туризма и расширить ассортимент доступных для конечного потребителя программ в дальневосточные регионы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на форуме, что правительство будет поддерживать развитие туризма на Дальнем Востоке, в том числе за счет софинансирования проектов создания туристской инфраструктуры. По его словам, власти видят рост спроса на путешествия в регион у российских туристов.