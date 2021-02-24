В прошлом году количество иностранных туристов сократилось на 73,4%, до 505,6 тыс., местных – на 21,6%, до 1,675 млн.

В четвертом квартале 2020 года в гостиницах, гостевых домах и мотелях Литвы переночевали 320,8 тыс. туристов, что на 61,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года, из них иностранцев – 50,2 тыс. (на 87,2% меньше).

Количество ночевок в прошлом году составило 5,093 млн, в четвертом квартале – 732 тыс., что на 43,1% и на 58,8% соответственно меньше по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года.