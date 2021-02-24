"В связи с угрозой схода снежных лавин возможны повреждения автодорог, дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, ЛЭП, травматизмом туристов вне горнолыжных трасс", — говорится в сообщении.

В таких условиях необходимо, находясь в горах, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.

Кроме того, с 13:30 мск вторника и до настоящего времени закрыто движение по Военно-Грузинской дороге для всех видов транспорта из-за непогоды.

Главное управление МЧС по региону рекомендует участникам движения планировать свое передвижение в соответствии со складывающейся обстановкой и воздержаться от поездок в данном направлении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.