"В 2019 году Тунис принял рекордное число туристов – 9,5 млн иностранных гостей. В 2020 году пандемия коронавируса внесла свои существенные коррективы, и турпоток упал на 80%. Доходы от туризма составили $732 млн по сравнению с $2,1 млрд в 2019 году", — пишет издание.

Как считают представители туриндустрии страны, прогнозы на этот год будут неутешительными, если Тунис продолжит откладывать вакцинацию населения от коронавируса.

"Рано стартовавшая программа вакцинации на других популярных туристических направлениях грозит Тунису потерей большинства европейских туристов. В таком случае стране вновь придется рассчитывать только на внутренний туризм и на путешественников из Ливии или Алжира", — пояснил президент Национальной туристической обсерватории Туниса (OTT) Афиф Кчук.

В свою очередь, президент Тунисской федерации гостиниц (FTH) отметил, что туристический кризис продолжится и во второй половине 2021 года. По его словам, в стране закрылись до 90% гостиниц, и даже после возобновления туризма не все оставшиеся на плаву объекты размещения готовы принимать гостей.