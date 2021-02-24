"Гостиница будет представлять собой пятиэтажное строение, выполненное в современном стиле. Здание, облицованное керамогранитом, с большими просветами окон и высоким первым этажом станет украшением района", — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на первом этаже здания предусмотрены магазины, зона ресепшн, кафе, административные помещения, на втором уровне разместятся конференц-зал с переговорной и столовая. Здание гостиницы площадью 12 тыс. кв.м будет рассчитано на 142 номера.

Прилегающую территорию озеленят и организуют на ней парковку.

Гостиница разместится по адресу: деревня Мамыри, корп. 1.