Ранее Marriott возглавлял Арне Соренсон, скончавшийся 15 февраля в возрасте 62 лет. В мае 2019 года у Соренсона диагностировали рак. Соренсон возглавил Marriott в 2012 году и стал третьим CEO в истории компании, а также первым руководителем, который не относился к семье Марриот.

Капуано, пришедший в Marriott в 1995 году, также вошел в совет директоров компании.

Президентом Marriott назначена Стефани Линнарц, которая ранее являлась президентом по потребительским операциям, технологиям и развивающемуся бизнесу. В ее обязанности будет входить развитие и реализация всех аспектов глобальной потребительской стратегии компании, включая маркетинг, продажи, управление выручкой, работу с клиентами.

Marriott International управляет более чем 7 тыс. гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.