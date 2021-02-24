В соответствии с планом, ограничения будут постепенно сниматься, начиная с 8 марта. С этой даты жители страны смогут отдыхать с семьей или друзьями в публичных местах на открытом воздухе. С 29 марта будет отменено требование о необходимости оставаться дома. Тогда же можно будет начать заниматься спортом на открытом воздухе. С 12 апреля откроются с определенными ограничениями парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы и спа-салоны, большинство объектов и достопримечательностей на открытом воздухе.

В документе специально подчеркивается, что на первых двух этапах поездки на отдых за рубеж останутся под запретом.

С 17 мая откроются рестораны, пабы, гостиницы, санатории и другие объекты размещения. С ограничениями будет возобновлено посещение музеев, футбольных матчей, а также крупных мероприятий, включая конференции и театральные представления. Правительство также разрешит свадьбы, похороны, крестины и другие подобные мероприятия, но не более чем на 30 гостей.

"Что касается международных поездок, 12 апреля рабочая группа Travel Taskforce под руководством министров транспорта и здравоохранения представит доклад с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно быстрее открыть границы, минимизировав риск завоза новых случаев коронавируса. После этого правительство определит сроки возобновления международных путешествий, но это произойдет не ранее 17 мая", — говорится в документе.

С 21 июня правительство планирует снять все ограничения на социальные контакты, открыть все развлекательные объекты в закрытых помещениях, включая ночные клубы, разрешить проведение мероприятий с любым числом участников.

Даже после реализации всех шагов по снятию ограничений сохранятся требования соблюдения социальной дистанции и ношения масок. В стране идет широкомасштабная вакцинация. Как следует из дорожной карты, к концу июля первую дозу вакцины должен получить каждый взрослый житель Великобритании.

В Великобритании в ноябре 2020 года начал распространяться новый, более заразный штамм коронавируса, из-за чего правительство ужесточило действующие карантинные ограничения для своих граждан, а многие другие страны ввели запрет на полеты в страну. Сейчас все прибывающие в Британию путешественники должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, а затем сдать еще два теста на второй и восьмой дни после прибытия. Кроме того, по приезду обязателен 10-дневный карантин.