"Стамбул готов с 1 марта ослабить ограничения. В связи с этим мы ожидаем, что полноценно возобновят работу рынки и торговые центры, а дети снова вернутся в школы", — написал он в Twitter.

По словам Мемисоглу, окончательное решение будет принято в зависимости от рекомендаций Минздрава.

"Турция показала свои сильные стороны как с точки зрения технологий, так и кадрового состава в сфере здравоохранения. Также мы понимаем, что люди испытывают психологическое давление во время действия строгих ограничений. Между тем, по-прежнему нужно соблюдать осторожность и противоэпидемиологические меры безопасности", — добавил он.

Какие ограничения планируется снять в первую очередь, директор по здравоохранению Стамбула не пояснил. Как отмечает Sozcu, в марте могут отменить комендантский час, открыть для посетителей рестораны и кафе.

Также турецкие СМИ напомнили, что требование о справках с отрицательным результатом теста на коронавирус при въезде, которое ввели в Турции в конце 2020 года после выявления "британского штамма" коронавируса, действует до 1 марта.