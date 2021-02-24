В декабре перевозки "Аэрофлота" снизились на 48% — группа, не считая "Аврору", перевезла 2,2 млн пассажиров.

На внутренних линиях группа перевезла в январе 2,1 млн человек (-8%), на международных — 260 тыс. (-86%).

Пассажирооборот за отчетный период упал на 56%, до 4,9 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 57%, до 6,3 млрд кресло-километров. Занятость кресел в авиакомпаниях группы снизилась на 2,1 процентного пункта, до 77,2%.

На конец месяца парк всей группы насчитывал 340 воздушных судов.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную авиакомпанию, "Россию" и низкобюджетную "Победу". Ранее в группу входила также летающая на Дальнем Востоке "Аврора", из капитала которой "Аэрофлот" вышел в конце 2020 года.